Шахтар передав солідну кількість касок на потреби МВС України

Донецький Шахтар продовжує допомагати рідній Україні через футбольні поєдинки. "Гірники" закупили партію касок для Міністерства внутрішніх справ України.

Допомога "гірників" не лише на спортивному фронті

Донецький клуб передав Міністерству 750 нових касок, які закупив на кошти зібрані від благодійних матчів, які відбулись весною 2022-го. Шахтар проводив благодійне турне за підтримки Міністерства закордонних справ України та авіакомпанії SkyUp Airlines.

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Чергова порція допомоги від донецького клубу / Фото Шахтаря

Раніше український гранд передав МВС України 1500 аптечок. Також слід відзначити, що із 24 лютого Шахтар розгорнув центр допомоги біженцям на "Арені Львів".

Нагадаємо, що за п'ять благодійних матчів "гірники" зібрали солідну суму для нашої країни – 13,2 мільйона гривень. Однак ще більшу суму передали на потреби українців клубні проєкти та партнери Шахтаря – 25,6 мільйона гривень.

З ким зіграв Шахтар

У стартовому матчі донеччани зазнали мінімальної поразки від грецького Олімпіакоса (1:0).

У другому поєдинку "гірники" святкували перемогу над Лехією 3:2. Ця звитяга є дуже пам'ятно, адже переможний гол забив 12-річний хлопчик Дмитро Кеда, який вибрався з блокадного Маріуполя.

На жаль, у наступній зустрічі Шахтар поступився Фенербахче – 1:0.

А у матчі проти Антальяспора та Хайдука була перемога донеччан та розписана мирова – 1:2 та 3:3 відповідно.

Усі виручені пошти пішли не лише на допомогу українським військом, а й мирним українцям, які постраждали від війни проти російського агресора.



Шахтар не збирається на цьому зупинятись та проведе ряд благодійних матчів під час підготовки до нового сезону. "Гірники" вже домовились про зустріч із нідерландським Аяксом, яка відбудеться 26 липня.