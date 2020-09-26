Шахтар – Олімпік: де дивитися онлайн матч УПЛ
"Шахтар" та "Олімпік" 27 вересня зійдуться у донецькому дербі. Матч відбудеться у рамках 4-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Переглянути гру можна онлайн та по телебаченню.
Домашні матчі львівського "Шахтаря" у чемпіонаті України показують телеканали "Футбол 1/2/3". Матч 4-го туру УПЛ "Шахтар" – "Олімпік" у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 1". Трансляція матчу розпочнеться о 16:55. Сама гра стартує о 17:00, пише 24 канал.
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