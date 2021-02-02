Шахтар оголосив заявку гравців на матчі Ліги Європи

Донецький шахтар опублікував перелік футболістів, які виступатимуть за команду в лізі Європи. Усі гравці поділені на два списки.

Джерело: сайт Шахтаря

На матчі Ліги Європи Шахтар заявив одразу 44 футболістів. 21 з них проходять за списком А, ще 23 – за списком Б, у якому молоді вихованці.

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Відзначимо, що в переліку є Ісмаілі. який відновився після травми, а також Тайсон, який взимку міг покинути "гірників".

Окрім того, Анатолій Трубін, який провів п'ять з шести матчів у груповому етапі Ліги чемпіонів, заявлений за списком Б. В цьому ж переліку і Михайло Мудрик, якого повернули з оренди в чернігівській Десні.

Список А

Воротарі: 1. Олексій Шевченко, 30. Андрій Пятов, 54. Євген Гриценко

Захисники: 2. Додо, 4. Сергій Кривцов, 5. Давид Хочолава, 22. Микола Матвієнко, 31. Ісмаїлі, 49. Вітао

Півзахисники: 6. Тарас Степаненко, 7. Тайсон, 8. Маркос Антоніо, 9. Дентіньо, 11. Марлос, 14. Тете, 19. Манор Соломон, 21. Алан Патрік, 27. Майкон, 28. Маркіньос Сіпріано, 50. Сергій Болбат, 70. Євген Коноплянка, 99. Фернандо

Нападник: 10. Жуніор Мораес

Список Б

Воротарі: 62. Микита Турбаєвський, 81. Анатолій Трубін

Захисники: 15. Віктор Корнієнко, 34. Марк Мампассі, 63. Едуард Козік, 64. Михайло Рудавський, 73. Даніель Егбуджо, 77. Валерій Бондар, 82. Роман Якуба

Півзахисники: 57. Клим Приходько, 61. Георгій Судаков, 67. Денис Світюха, 68. Владислав Погорілий, 74. Едвард Кобак, 78. Михайло Хромей, 83. Костянтин Гуров, 86. Денис Шостак, 91. Михайло Мудрик

Нападники: 58. Андрій Чирук, 59. Богдан В’юнник, 65. Даниїл Гончарук

Нагадаємо, Шахтар в 1/16 фіналу Ліги Європи зіграє проти ізраїльського Маккабі. Перший матч відбудеться у Тель-Авіві 18 лютого. 25 лютого команди поміряються силами в Києві.