Шахтар офіційно припинив співпрацю з Патріком ван Леувеном

Донецький Шахтар офіційно оголосив про припинення співпраці із головним тренером Патріком ван Леувеном. Разом із ним "гірників" покинуть його тренерський штаб.

16 жовтня донецький клуб вирішив втілити мрію своїх уболівальників, які були розчаровані роботою нідерландського фахівця, та вимагали його відставки. Тепер ці прохання стали реальністю.

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Невдале тренерське призначення "гірників"

Під керівництвом 54-річним іноземного наставника, який очолив Шахтар у липні 2023-го, донеччани зіграли 12 матчів (7 перемог, 3 мирові та 2 поразки).

Як бачимо, що довіра "гірників" до колишнього тренера луганської Зорі, яку він привів до "бронзи" УПЛ-2022/2023, не була довгою.

Разом із Патріком ван Леувеном Шахтар покинуть його помічники. "Гірники" подякували тренеру за роботу та побажали успіхів у майбутньому.

Наразі чемпіон України не оголосив, хто стане наступником нідерландського наставника. Раніше були чутки про Ігоря Тудора – колишнього наставника Руслана Маліновського у французькому Марселі. Тренер досі перебуває без клубу.

Відзначимо, що лише 15 жовтня Шахтар провів товариський спаринг проти Руха у Винниках. Тренери обидвох клубів дали ігрове навантаження тим футболістам, які не відправились у збірні. Поєдинок закінчився перемогою "гірників" 0:2. Голи у складі донецького клубу забивали виключно легіонери – Келсі та Невертон.