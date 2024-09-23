Гол-цукерочка допоміг вирвати перемогу: Шахтар обіграв Оболонь у Львові
У понеділок, 23 вересня, відбулися останні матчі 7-го туру УПЛ. У заключному протистоянні Шахтар приймав Оболонь на "Арені Львів".
Шахтар – Оболонь 4:0
Голи: Бондаренко, 17, Траоре, 67, Судаков, 78, Невертон, 90.
У сезоні-2024/2025 "пивовари" ще жодного разу не здобували перемогу і опинилися на останній позиції в турнірній таблиці. Шахтар, своєю чергою, лише два рази поступався, пише 24 канал.
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"Гірники" не залишили шансів Оболоні
Шахтар з самого початку першого тайму контролював м'яч і активно пресингував суперника.
Вже на 17-й хвилині "гірники" відкрили рахунок у матчі. Вінісіус з правого флангу в падінні через себе віддав пас назад на Бондаренка, а той відправив м'яч у дальній кут воріт.
До кінця першого тайму Шахтар створив ще кілька моментів, однак не реалізував їх.
З початком другої частини зустрічі господарі знову почали активно атакувати "пивоварів".
На 67-й хвилині Судаков з передачі Криськіва пробив у штангу, а Траоре зіграв на добиванні, подвоївши перевагу команди.
Згодом Шахтар забив і третій гол. На 78-й хвилині Траоре віддав пас Судакову, який пробив точно у лівий нижній кут.
Ну і на 90-й хвилині матчу Невертон поставив остаточну крапку у матчі. Матвієнко віддав на нього пас, а той на швидкості пробив низом у дальній кут воріт, забивши вирішальний м'яч.
Матч закінчився з рахунком 4:0 на користь Шахтаря.
Відеоогляд матчу Шахтар – Оболонь
Відзначимо, що 8-й тур чемпіонату України розпочнеться у п'ятницю, 27 вересня.