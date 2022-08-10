Дебютний тріумф Йовічевіча: Шахтар здобуває першу перемогу за літо – відео

Донецький клуб зламав опір новачка елітного дивізіону чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Адалу. Єдиний гол у матчі суперник забив сам собі після прострілу від Даніїла Сікана.

Шахтар – Аль-Адала 1:0

Шахтар поступово готується до початку сезону в УПЛ та Лізі чемпіонів. Команда Ігора Йовічевіча вийшла напряму в групу ЛЧ, тому почне свій євросезон пізніше за інші українські клуби.

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Тим часом донеччани продовжують грати благодійні матчі. Сьогодні зранку "гірники" провели спарринг проти клубу Аль-Адала із Саудівської Аравії. Команда виступала торік у другому дивізіоні, але зайняла 2 місце і тепер зіграє в еліті.

"Гірники" спокійно розкатали суперника, хоча і виграли з рахунком 1:0. Єдиний гол у грі забив захисник аравійців у свої ворота після прострілу від Сікана, пише 24 канал.

Найкращі моменти матчу Шахтар – Аль-Адала:

Благодійні матчі Шахтаря

Це перша перемога Ігора Йовічевіча на чолі донеччан. Загалом це вже п'ятий благодійний матч за літо, до цього Шахтар здобув дві нічиї та дві поразки:

Фортуна Сіттард (3:3)

Аякс (1:3)

Утрехт (2:2)

Рома (0:5)

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"Гірники" почнуть виступи у Лізі чемпіонів з групової стадії. Перший матч пройде 6 або 7 вересня. Може там опинитись і київське Динамо. Підопічні Мірчі Луческу вже пройшли Фенербахче і Штурм у кваліфікації, а тепер посперечаються з Бенфікою за право вийти в основну стадію.