Шахтар не підписав контракт з Ракіцьким: футболіста запросили зіграти у благодійних матчах

Ярослав Ракіцький приїхав у розташування донецького Шахтаря. У ЗМІ відразу поширилися чутки про те, що футболіст підписав контракт з "гірниками".

Ракіцький знову зіграє за донеччан

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін спростував чутки щодо переходу Ракіцького. За його словами, футболіст зіграє за "гірників" у благодійних матчах.

До теми Ракіцький доєднався до Шахтаря та зіграє у благодійних матчах

"Ми просто запросили його зіграти у товариських матчах. Це не підписання футболіста. Зараз з нами багато футболістів, які мають чинні контракти з "Маріуполем". Хлопці не змогли потрапити до України після зборів, і ми їх запросили.

Із двох клубних команд сформували одну, і зараз граємо. Те саме і з Ракіцьким. За великим рахунком, все відбувається у форматі як і з хлопцями з "Маріуполя"", – сказав Палкін.

Також гендиректор додав, що на цьому "сюрпризи" закінчилися.