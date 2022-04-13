Шахтар не підписав контракт з Ракіцьким: футболіста запросили зіграти у благодійних матчах
Джерело:Денисов Time
Ярослав Ракіцький приїхав у розташування донецького Шахтаря. У ЗМІ відразу поширилися чутки про те, що футболіст підписав контракт з "гірниками".
Ракіцький знову зіграє за донеччан
Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін спростував чутки щодо переходу Ракіцького. За його словами, футболіст зіграє за "гірників" у благодійних матчах.
До теми Ракіцький доєднався до Шахтаря та зіграє у благодійних матчах
"Ми просто запросили його зіграти у товариських матчах. Це не підписання футболіста. Зараз з нами багато футболістів, які мають чинні контракти з "Маріуполем". Хлопці не змогли потрапити до України після зборів, і ми їх запросили.
Із двох клубних команд сформували одну, і зараз граємо. Те саме і з Ракіцьким. За великим рахунком, все відбувається у форматі як і з хлопцями з "Маріуполя"", – сказав Палкін.
Також гендиректор додав, що на цьому "сюрпризи" закінчилися.
- До 2019 року Ярослав виступав за "гірників". Потім футболіст підписав контракт з російським Зенітом.
- Після цього вболівальники почали масово критикувати гравця. Так Ракіцький перекреслив свою кар'єру у національній команді.
- 2 березня 2022 року Ракіцький достроково покинув Зеніт через напад Росії на Україну, який розпочався 24 лютого.