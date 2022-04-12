Велике повернення
Досвідчений захисник Ярослав Ракіцький знову виступатиме у футболці донецького Шахтаря. Футболіст вже прилетів у Стамбул, де базуються "гірники" та перекинувся декількома словами з головним тренером команди Роберто Де Дзербі.
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32-річний оборонець зіграє за донеччан у благодійних матчах на підтримку України під егідою "Shakhtar Global Tour for Peace".
Відео зустрічі Де Дзербі та Ракіцького
- Нагадаємо, що 2 березня 2022 року Ракіцький достроково покинув Зеніт через напад Росії на Україну, який розпочався 24 лютого.
- Потім підтримував форму з харківським Металістом.
- Ярослав Ракіцький – вихованець Шахтаря, який до 2019 року виключно виступав за "гірників".
Шахтар вже встиг провести перший благодійний матч проти Олімпіакоса. На жаль, підопічні італійського наставника мінімально програли грекам (1:0).