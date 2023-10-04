Бронзовий призер ЧС та зручний тренер для Маліновського: хто може замінити ван Леувена в Шахтарі

Голандський тренер може бути звільнений із донецького клубу вже найближчим часом. На його місце може прийти колишній наставник Марселя.

Донецький Шахтар розчаровує на старті сезону 2023-2024. Команда показує непереконливі результати в чемпіонаті, а також провалила стартову гру Ліги чемпіонів проти Порту (1:3).

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Знову хорват у Шахтарі?

Через це стілець під Патріком ван Леувеном почав хитатися, адже за інформацією різних джерел керівництво Шахтаря підняло питання його можливої відставки. Тим часом, з'явився перший кандидат на посаду головного тренера "гірників".

Як повідомляють українські ЗМІ, Шахтар налагодив зв'язок із хорватським коучем Ігорем Тудором. Поки що сторони не вели конкретних перемовин, але вони можуть поновитися в разі подальших невдач донеччан.

Дуже вагому роль у цьому може зіграти результат матчу 2 туру Ліги чемпіонів проти Антверпена. Подейкують, що заманити Тудора в Україну може його співвітчизник Даріо Срна, який є спортивни директором Шахтаря.

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Невдалі показники ван Леувена

Нагадаємо, що Патрік ван Леувен перебрався у Шахтар цього літа замість Ігора Йовічевіча. Із ним донеччани виграли чемпіонат минулого сезону та дійшли до 1/8 фіналу Ліги Європи.

Зараз же "гірники" лідирують в УПЛ, але за втраченими очками поступаються Динамо аж шістьма балами. Шахтар вже встиг допустити осічки у матчах з Вересом (1:1), Кривбасом (3:3), Рухом (1:1) та Ворсклою (1:2).

Хто такий Ігор Тудор