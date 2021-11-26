Шахтар може повернути одного з найкращих бомбардирів в історії УПЛ
Джерело:Meta-ratings
Олександр Гладкий може повернутись у Шахтар. Нападник вразив тренера "гірників" в останній очній грі.
Третє повернення Гладкого у Шахтар
Після травм Лассіни Траоре та Жуніора Мораеса донеччани мають кадровий голод в атакувальній лінії. Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі придивляється до форварда Зорі Олександра Гладкого.
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Гра нападника приємно вразила італійського наставника в очному матчі Шахтар – Зоря, який відбувся ще у жовтні.
У тій зустрічі донеччани розгромили суперника з рахунком 6:1. Єдиний гол у складі луганського клубу забив якраз Гладкий.
Одна умова
Шахтар не проти оформити трансфер Олександра, але лише у тому випадку, якщо футболіст сам поговорить з нинішнім своїм клубом щодо розриву контракту. Гравець групи атаки має чинну угоду з Зорею до кінця червня 2022 року. "Гірники" не хочуть першими вступати у перемовини з Зорею.
Якщо Гладкий піде на такі умови, то український гранд готовий запропонувати нападнику контракт на 1,5 роки.
У сезоні-2021/2022 футболіст вже відіграв у футболці Зорі 16 матчів, у яких забив 6 голів та зробив 4 асисти.
Гладкий вже був гравцем Шахтаря
- Вперше Олександр Гладкий опинився у Шахтарі влітку 2007 року. Пробув у команді два роки та перейшов у Дніпро.
- У липні 2014 року на правах вільного агента вдруге одягнув футболку "гірників". У 2016 році покинув донецький клуб та перебрався до одвічного суперника – київського Динамо.
- Після цього Гладкий встиг пограти у Карпатах, Чорноморці та двох турецьких клубах.
- Це може бути третій прихід Гладкого у Шахтар.