Третє повернення Гладкого у Шахтар

Після травм Лассіни Траоре та Жуніора Мораеса донеччани мають кадровий голод в атакувальній лінії. Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі придивляється до форварда Зорі Олександра Гладкого.

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Гра нападника приємно вразила італійського наставника в очному матчі Шахтар – Зоря, який відбувся ще у жовтні.

У тій зустрічі донеччани розгромили суперника з рахунком 6:1. Єдиний гол у складі луганського клубу забив якраз Гладкий.

Одна умова

Шахтар не проти оформити трансфер Олександра, але лише у тому випадку, якщо футболіст сам поговорить з нинішнім своїм клубом щодо розриву контракту. Гравець групи атаки має чинну угоду з Зорею до кінця червня 2022 року. "Гірники" не хочуть першими вступати у перемовини з Зорею.

Якщо Гладкий піде на такі умови, то український гранд готовий запропонувати нападнику контракт на 1,5 роки.

У сезоні-2021/2022 футболіст вже відіграв у футболці Зорі 16 матчів, у яких забив 6 голів та зробив 4 асисти.

Гладкий вже був гравцем Шахтаря