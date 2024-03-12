Шахтар легко декласував Минай у дощовому Львові: відео переможних голів

Останнім матчем 21-го туру УПЛ-2023/2024, який відбувся у вівторок, 12 березня, став домашній поєдинок Шахтаря проти Минаю. "Гірники" без проблем взяли три очки.

Шахтар – Минай 2:0

Голи: Судаков, 24 (п), Сікан, 30

Шахтар підійшов до матчу проти Минаю у статусі фаворита. Поєдинок обіцяв бути цікавим, адже весь день у Львові дощило, а під час зустрічі дощ не вщухав, пише 24 Канал.

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У середині першого тайму уболівальники побачили перший гол. Корнійчук наступив на ногу Коноплі, який після дотику опинився на газоні у штрафному майданчику гостей.

Суддя після перегляду ВАР призначив пенальті у ворота Минаю. 11-метровий взявся виконувати Судаков, до якого зараз прикута величезна увага з усієї Європи. Георгій потужним ударом під поперечину відкрив рахунок у поєдинку 1:0.

Вже через шість хвилин "гірники" подвоїли свою перевагу. Футболісти Минаю довго возились на фланзі та не могли вийти з-під пресингу футболістів Шахтаря. Що привело до помилки. М'яч відлетів до Кевіна, після чого його підхопив Сікан. Данило ударом в один дотик зробив рахунок 2:0 на користь донеччан.

У першому таймі підопічні Маріно Пушича не залишили жодних шансів супернику – 16 ударів, із них 9 – у рамку воріт Кемкіна. Натомість Минай лише 4 рази пробивав у бік володінь Різника та змусив голкіпера лише одного разу зустрітись із м'ячем.

Тотальне домінування "гірників"

Друга частина зустрічі теж минала під повним контролем господарів. Другий тайм розпочався із удару Судакова, який був точно у руки голкіперу.

Через декілька хвилин вже Кевін загрожував воротарю Минаю, але після скидання від Азарова м'яч полетів на трибуни за володіннями гостей.

У середині другого тайму Кемкін потягнув удар від Бондаренка.

Міг в останні 10 хвилин основного часу відзначитись й Траоре. Але Лассіна не дотягнувся до передачі.

Жодна з атак "гірників" у другому таймі не закінчилась результативним ударом.

Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Шахтаря над Минаєм 2:0.

Відео обох голів Шахтаря у ворота Минаю