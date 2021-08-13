Шахтар – Металіст 1925 2:0

Гол: Степаненко, 49, Траоре, 80

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У минулий мідуїк команда Роберто Де Дзербі успішно подолала 3-й відбірковий раунд Ліги чемпіонів, в матчі-відповіді обігравши бельгійський Генк з рахунком 2: 1. Вже на наступному тижні "гірники" проведуть перший матч плей-офф групового раунду проти французького Монако.

У минулому турі української першості донецький клуб допустив несподівану осічку, програвши Олександрії з рахунком 1:2. Металіст 1925 сусідить з "гірниками" в турнірній таблиці: як і "Шахтар", харків'яни набрали шість очок. У минулому турі підопічні Валерія Кривенцова обіграли «Чорноморець» з рахунком 3:2, двічі програючи по ходу зустрічі.

Металіст-1925 першому таймі по руках і ногах пов'язав атаку Шахтаря, та ще й "посадив" на картку двох центральних захисників господарів. Так і не згадаєш, коли в останній раз Шахтар йшов на перерву без єдиного удару в площину воріт суперника. Просто зразкова гра в "автобус" від Валерія Кривенцова.

Після перерви Шахтар нарешті відкрив рахунок у зустрічі. Після навісу з кутового Кривцов скинув м'яч на дальню штангу, і набігший Степаненко відправив м'яч у ворота.

Відео голу Степаненка

На 59-й хвилині Траоре в правому куті штрафного розгорнув опонента і завдав удар – Сидоренко в падінні відбив м'яч.

Наприкінці матчу Шахтар зняв усі питання про переможця зустрічі. Траоре головою з кількох метрів відправив м'яч у сітку після скидки від Матвієнка – 2:0.

Відео голу Траоре

У підсумку, Шахтар здобув три очки та піднявся у трійку лідерів нинішнього розіграшу УПЛ. Металіст 1925 з 6 балами йде сьомим.

Шахтар – Металіст 1925 відеоогляд