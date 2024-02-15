Блискавична відповідь Шахтаря: Матвієнко відновив статус-кво у матчі ЛЄ з Марселем – видео голу

Футболісти донецького Шахтаря першими пропустили гол у матчі 1/16 фіналу Ліги Європи з Марселем. Проте "гірники" не знітилися та швидко забили м'яч у відповідь.

У четвер, 15 лютого, донецький Шахтар провів перший офіційний матч у 2024 році. Команда Пушича у Гамбурзі приймала французький Марсель, пише 24 Канал.

До теми Шахтар - Марсель: онлайн-трансляція центрального матчу Ліги Європи

Перший тайм суперники завершили без забитих м'ячів. Усі головні події відбулися у другій половині гри.

Спочатку форвард "провансальців" Обамеянг на 64 хвилині покарав захист Шахтаря через помилки у центрі поля. Проте вже через кілька хвилин вже гравці Марселя розводили м'яч з центра поля.

Після розіграшу кутового захисник "провансальців" невдало вибив м'яч, який опинився у Матвієнка. Центрбек Шахтаря не довго думаючи пробив у нижній кут воріт гостей.

Відео голу Матвієнка

Зазначимо, що цей гол став п'ятим у сезоні для Миколи Матвієнка.