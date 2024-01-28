Чи продовжать "гірники" серію перемог на зборах: онлайн-трансляція матчу Шахтар – Марибор

У неділю, 28 січня, донецький Шахтар проведе третій матч у 2024 році. У контрольному поєдинку "гірники" зустрінуться з 16-разовим чемпіоном Словенії.

Чинний чемпіон УПЛ наразі проводить збір у Туреччині. Підопічні Маріно Пушича провели вже 2 поєдинки, у яких переграли вірменський Пюнік (2:0) та польський Лех (3:1), пише 24 Канал.

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Результати суперника в сезоні-2023/2024

Свою третю товариську зустріч "гірники" проведуть в Антальї на арені "Мардан Стедіум". Суперник донецького клубу Марибор на тренувальному зборі провів уже 3 матчі, у яких по одному разу переміг, зіграв унічию та поступився.

Словенці також у Туреччині зустрічалися з Лехом, але на відміну від "гірників" не змогли досягнути позитивного результату – 0:3.

Наразі Марибор після 19 турів у чемпіонаті Словенії посідає четверте місце в турнірній таблиці. У національному кубку пробився в 1/8 фіналу, а у Лізі конференцій у кваліфікації вилетів від Фенербахче.

Стартовий свисток пролунає о 16:30.

Дивіться відеотрансляцію матчу Шахтар – Марибор