Шахтар посипався: обрізка Мудрика призвела до третього голу Лейпцига – відео
Команда Ігора Йовічевіча вже де-факто попрощалась із шансами на плей-офф Ліги чемпіонів. Домінік Собослаї забив у ворота Трубіна після контратаки.
Шахтар завершує свої виступи у груповому раунді Ліги чемпіонів 2022-2023. Команда Ігора Йовічевіча грає із Лейпцигом у 6 турі змагання, пише 24 канал.
Слідкуйте з нами Шахтар – РБ Лейпциг: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Гра з перших хвилин пішла не за сценарієм "гірників". Вже на 10 хвилині українці пропустили від Нкунку, а на початку другого тайму Трубіна зміг пробити Андре Сілва.
Схоже, що гол португальця надломив Шахтар, адже команда посипалась і пропустила втретє. Мудрик втратив м'яч в центрі поля і дозволив супернику організувати небезпечну контратаку. У підсумку Нкунку вивів Собослаї на побачення з Трубіни і угорець без проблем довів рахунок до розгромного.
Відео голу Собослаї:
Нагадуємо, що Шахтар посідає третю позицію у групі F, маючи 6 очок в активі. Це гарантує підопічним Ігора Йовічевіча як мінімум вихід у плей-офф Ліги Європи, але для проходу в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "гірникам" треба було перемагати Лейпциг.
Турнірне положення:
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Реал
|3
|1
|1
|10:5
|10
|2
|Лейпциг
|3
|0
|2
|9:9
|9
|3
|Шахтар
|1
|3
|1
|8:6
|6
|4
|Селтік
|0
|2
|2
|3:10
|2