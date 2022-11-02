Шахтар посипався: обрізка Мудрика призвела до третього голу Лейпцига – відео

Команда Ігора Йовічевіча вже де-факто попрощалась із шансами на плей-офф Ліги чемпіонів. Домінік Собослаї забив у ворота Трубіна після контратаки.

Шахтар завершує свої виступи у груповому раунді Ліги чемпіонів 2022-2023. Команда Ігора Йовічевіча грає із Лейпцигом у 6 турі змагання, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Шахтар – РБ Лейпциг: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Гра з перших хвилин пішла не за сценарієм "гірників". Вже на 10 хвилині українці пропустили від Нкунку, а на початку другого тайму Трубіна зміг пробити Андре Сілва.

Схоже, що гол португальця надломив Шахтар, адже команда посипалась і пропустила втретє. Мудрик втратив м'яч в центрі поля і дозволив супернику організувати небезпечну контратаку. У підсумку Нкунку вивів Собослаї на побачення з Трубіни і угорець без проблем довів рахунок до розгромного.

Відео голу Собослаї:

Нагадуємо, що Шахтар посідає третю позицію у групі F, маючи 6 очок в активі. Це гарантує підопічним Ігора Йовічевіча як мінімум вихід у плей-офф Ліги Європи, але для проходу в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "гірникам" треба було перемагати Лейпциг.

Турнірне положення: