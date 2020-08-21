21 серпня "Шахтар" прийматиме "Колос" у першому турі нового розіграшу чемпіонату України з футболу. Вболівальники можуть переглянути цей матч онлайн і по телебаченню.

Домашні матчі донецького "Шахтаря" у чемпіонаті України показують телеканали "Футбол 1/2/3". У прямому ефірі матч "Шахтар" – "Колос" покаже саме "Футбол 1", пише 24 канал.

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Початок трансляції поєдинку "Шахтар" – "Колос" о 18:55. Сам матч розпочнеться о 19:00,

Шахтар – Колос: де дивитися онлайн

Дивитися онлайн матч "Шахтар" – "Колос" легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Місячна підписка на канали "Футбол 1", "Футбол 2" і "Футбол 3" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

Перед початком матчу о 18:30 на каналі вийде програма "Тур online". Вона ж транслюватиметься і після гри. Експерти та гості студії до матчу даватимуть свої прогнози, а після – розбиратимуть сам матч.