Заманюють грошима: Шахтар хоче продовжити угоду із легіонером, якого не відпускають із Бразилії

Футболісти донецького Шахтаря пішли у відпустку у статусі 4-ї команди поточного сезону УПЛ-2023/2024. "Гірники" вже думають про підсилення складу на другу частину сезону.

Через повномасштабне вторгнення "кроти" втратили майже усіх своїх легіонерів, які скористались правилом ФІФА та поїхали грати в інші клуби. Шахтар планує повернути одного із талановитих бразильських легіонерів. Мова йде про 25-річного правого вінгера Педріньо, який виступає в оренді у Атлетіко Мінейро.

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Бразильці можуть зруйнувати плани "гірників"

Агент футболіст Уїлл Дантас розповів, що його клієнт отримав пропозицію продовжити контракт із Шахтарем. "Гірники" серйозно розраховують на бразильця вже у новому 2024-му році. "Гірники" не хочуть більше відправляти вінгера в оренду. Адже донеччани гарантували собі євровесну у Лізі Європи, тому українському клубу потрібно підсилити команду.

Реальна ситуація сьогодні така: Атлетіко хоче офіційно оформити пропозицію щодо придбання. Але з іншого боку є Шахтар, який ще два роки володіє економічними правами та зробив мені пропозицію продовжити контракт. Шахтар хоче, щоб гравець повернувся негайно, бо вони хочуть розраховувати на нього у 2024 році. Такою є реальність. Решта – все припущення. Одна річ хотіти спортсмена, інша – купити його,

– заявив агент Педріньо.

Донецький клуб готовий навіть піти на збільшення зарплати для бразильського легіонера. Однак фінальне рішення залишається за самим футболістом. Нагадаємо, що Педріньо має контракт із Шахтарем до 30 червня 2025-го року. Його трансферну вартість оцінюють у 7 мільйонів євро.

Цікаво, що в орендній угоді не прописана можливість дострокового повернення вінгера у Шахтар без згоди Атлетіко Мінейро.

Орендна угода Педріньо із Атлетіко Мінейро спливає вкінці поточного сезону-2023/2024. За бразильський клуб вінгер провів вже 42 матчі, у яких запам'ятався 3 асистами. Нинішній клуб флангового футболіста посідає 3-тє місце у Бразильській Серії А (66 балів).

Шахтар після першої частини сезону йде 4-м у турнірній таблиці УПЛ, набравши 31 очко.

Як Педріньо виступав за Шахтар