Шахтар готовий до продажу своїх футболістів влітку, – ЗМІ

Будь-який гравець Шахтаря може змінити клуб влітку 2022 року. Про це повідомляє Sky Sports.

Невизначеність із завершенням війни з Росією

ЗМІ зазначають, що Шахтар не буде забороняти своїм футболістам змінити клуб в літнє трансферне вікно. Все через те, що виразних термінів припинення війни з Росією не видно.

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Через вторгнення Росії вже змінили команду чи пішли в оренду Алан Патрік, Богдан В’юнник, Вітао, Тете, Вінісіус Тобіас, Майкон та Жуніор Мораес.

Наразі "гірники" виїхали за кордон, аби провести серію благодійних поєдинків для підтримки України. Донецька команда 9 квітня зіграла свій перший матч Греції. Шахтар мінімально поступився Олімпіакосу (1:0).

На цей матч футболісти Шахтаря вийшли у футболках із назвами 10 міст-героїв, які чинили жорсткий опір вторгненню Росії в Україну.

У наступному поєдинку підопічні Де Дзербі зустрінуться з Бешикташем. Гра запланована на 13 квітня.