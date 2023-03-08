Шахтар продовжує боротьбу за перемогу в Лізі Європи: хто в Україні покаже їх матч проти Феєнорду

Донецький Шахтар зіграє в 1/8 фіналу Ліги Європи. Суперником "гірників" на цій стадії турніру буде нідерландський Феєнорд. Перший матч зіграють в четвер, 9 березня. Трансляція матчу Шахтар - Феєнорд буде доступна і в Україні.

Шахтар зумів подолати 1/16 фіналу Ліги Європи, лише в серії пенальті здолавши французький Ренн. При цьому від вильоту з турніру "гірники" врятувалися аж на 119-й хвилині завдяки автоголу. І от в 1/8 фіналу жереб звів українську команду з Феєнордом.

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Оскільки під час жеребкування Шахтар був серед несіяних команд, то перший матч проведе на домашньому полі. Однак для донецького клубу це буде лише умовно домашній стадіон. Адже через війну, міжнародні матчі "помаранчево-чорні" проводять за межами України. І тимчасовою їх "домівкою" став стадіон "Війська польського" у Варшаві. Саме тут команди зіграють перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи. Гра відбудеться у четвер, 9 березня, і розпочнеться о 22:00.

Важливо! В Україні є два легальні транслятори єврокубків – Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій. Один з них – Volia TV. Тут можна обрати один з двох тарифів для перегляду футбольних матчів. Також трансляція єврокубків доступна на платформі Megogo.

Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Феєнорд. Також на сайті будуть доступні усі голи матчу, а після закінчення гри – її відеоогляд.

Вже 16 березня Шахтар зіграє проти Феєнорду матч-відповідь. Гра відбудеться в Роттердамі на стадіоні "Де Кейп".