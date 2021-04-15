Шахтар достроково розірвав контракт зі своїм лідером

Донецький Шахтар планує розірвати контракт з 33-річним Тайсоном. Півзахисник покине команду безкоштовно і не буде чекати завершення сезону.

Останнім часом Тайсон перебував у конфлікті з тренером і керівництвом клубу, а також грав у дублі. Ймовірно, хавбек зумів переконати Шахтар відпустити його зараз.

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Куди перейде Тайсон

Тайсон уклав усну домовленість з президентом Інтернансьоналя, що підпише контракт до 2023 року. Повернувшись до Бразилії, у 33-річного хавбека буде час, щоб потрапити в заявку Інтера на Кубок Лібертадорес і чемпіонат Бразилії.