Шахтар домовився провести благодійний матч із чемпіоном Нідерландів

Донецький Шахтар шукає спаринг-партнерів, які допоможу команді якнайкраще підготуватись до нового сезону. "Гірники" вдарили по руках із Аяксом.

Благодійне турне продовжується

Нідерландський клуб дуже відомий у світі своєю потужною Академію по вихованню власних зірок футболу. Шахтар знайшов топового суперника, який дасть потрібний тонус "гірникам".

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Поєдинок нестиме благодійну мету. Квитки на матч, який відбудеться 26 липня в Амстердамі, будуть у продажі з 4 липня. Їх вартість стартуватиме з 10 євро. Усі виручені кошти підуть на потреби української армії та українців, які постраждали від російської агресії.

Нагадаємо, що весною Шахтар провів 5 благодійних матчів, у яких зібрав 13,2 мільйона гривень.

"Гірники" зазнали двох поразок (від Олімпіакоса та Фенербахче), розписали одну мирову (з Хайдуком) та здобули дві перемоги (над Лехією та Антальяспором).

В останній грі проти хорватського Хайдука донеччани зіграли внічию 1:1. Було це у перший день травня.

До поєдинку проти Аякса донецький клуб може підійти з оновленим тренерським складом. ЗМІ активно сватають нинішнього наставника Дніпра-1 Ігоря Йовічевіча на тренерський місток Шахтаря. Ймовірно, що у складі команди теж можуть відбутись кадрові зміни через те, що легіонери бояться повертатись в Україну через війну.

Педрінью та Маркос Антоніо вже офіційно покинули Шахтар заради виступів у Атлетіко Мінейро та Лаціо відповідно.