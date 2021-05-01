Шахтар впевнено переміг Дніпро-1 та наблизився до срібних медалей УПЛ: відео

Шахтар та Дніпро-1 1 травня зіграли у матчі 24 туру української Прем'єр-ліги. "Гірники" здобули впевнену перемогу – 2:1.

Шахтар – Дніпро-1 2:1

Гол: Дентіньо, 24, Тете, 42 – Хобленко, 90+4

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На полі зустрілися команди, які перебувають в різній ігровій і психологічній формі. Шахтар переживає дуже непростий період – чемпіонство вже офіційно втрачене, постійно ходять чутки про зміну тренерського штабу, основний форвард Мораес серйозно травмувався.

Дещо поліпшила настрій донецькій команді Зоря, яка програла Олімпіку і не зуміла наблизитися до Шахтаря на відстань одного пункту, тому, з огляду на календар і відрив від третього місця у чотири очки, буде дивним, якщо команда Луїша Каштру не втримає лігочемпіонську позицію.

Дніпро-1 ж, навпаки, перебуває в прекрасній формі і стабільно навесні штампує перемоги. Якби не провальні результати першої частини чемпіонату, Ігор Йовічевіч зараз би точно боровся за більш високе місце в турнірній таблиці.

Шахтар очікувано відкрив рахунок у зустрічі на 24-й хвилині. Батагов втратив м'яч і Дентіньо в дотик пробив з лінії штрафної без шансів для воротаря.

Відео голу Дентіньо

За мить футболіст Дніпра-1 Довбик міг зрівняти після суперпасу Ді Франко, але не зумів переграти технічного Трубіна.

Наприкінці першого тайму Тете збільшив перевагу Шахтаря. Знову помилився Батагов, віддав назад на воротаря, Дентіньо перехопив і віддав на порожні ворота партнеру.

Відео голу Тете

Наприкінці матчу дніпряни відіграли один м'яч, але було вже пізно. Хобленко замкнув простріл Тейлора після розіграшу кутового.

У підсумку, Шахтар здобув три очки та фактично гарантував собі срібні медалі чемпіонату України з футболу. Дніпро-1 з 29 балами розташувався на 8 позиції.

Шахтар – Дніпро-1 відеоогляд