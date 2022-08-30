Денисов розповів, на якому стадіоні у Лондоні зіграє Шахтар з Динамо
Джерело:ютуб-канал Олексія Гончаренка
Раніше ЗМІ повідомляли, що один з матчів УПЛ можуть зіграти за межами України. Шахтар та Динамо планують відправитися у Лондон.
Денисов: Це дійсно не чутки
Директор каналів "Футбол" Олександр Денисов підтвердив інформацію про те, що матч 7-го туру УПЛ Шахтар –Динамо може відбутися в Лондоні. Він також назвав стадіон, який може прийняти гру.
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"Зараз розглядається варіант, дуже конкретно розглядається, варіант матчу Шахтар – Динамо в Лондоні. Матчу чемпіонату. Це дійсно не чутки. Це, я вважаю, буде дуже круто.
Ця гра має відбутись на стадіоні Вест Хема. Цей стадіон може прийняти цей матч. Зараз Шахтар та Динамо мають погодити деталі організації", – сказав Денисов.
Базовий день 7-го туру – 15 жовтня. Вест Гем грає домашні матчі на "Лондон Стедіум".
Шахтар та Динамо зустрінуться у Лондоні: що відомо
- Наразі клуби та УПЛ узгоджують організаційні питання. Гра має стати благодійною, усі кошти від продажу квитків клуби направлять на гуманітарні потреби та допомогу ЗСУ.
- Зазначалося, що головний тренер Динамо Мірча Луческу не проти такої ідеї. Однак сам президент киян Ігор Суркіс дізнався про це дещо пізніше, і від журналістів, які хотіли уточнити деталі. Він сумнівається, що ця інформація є правдивою.