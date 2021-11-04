Шахтар та Динамо все ще мають шанси потрапити в плей-офф Ліги чемпіонів: що для цього необхідно

Шахтар та Динамо посідають останні місця у своїх групах в турнірній таблиці Ліги чемпіонів. Та навіть попри такі результати, обидві команди мають шанси на потрапляння в плей-офф Ліги чемпіонів.

Поразка Шахтаря

"Гірники" програли третій матч у групі Ліги чемпіонів. Шахтар зазнав поразки у грі проти Реала з рахунком 1:2.

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Донецька команда посідає останнє місце в турнірній таблиці, маючи лише одне очко. При тому у поєдинку з мадридцями "гірникам" вдалося перервати безгольову серію поєдинків.

Матч проти мадридців був вирішальним для Шахтаря у контексті потрапляння у єврокубкову весну. Проте після поразки ситуація донецької команди значно погіршилася. Проте, віцечемпіони України мають шанс потрапити на єврокубкову весну.

Шанси Шахтаря на потрапляння в плей-офф Ліги чемпіонів

Для цього "гірникам" необхідно виграти заключні два матчі.

Шахтареві необхідно випередити за підсумками групового етапу і Інтер, у якого вже сім очок, і Шериф. Тобто обидві команди мають програти свої останні два матчі, а "гірники" здобути перемогу – в гостях над Інтером та вдома над Шерифом.

Що необхідно Динамо для виходу плей-офф Ліги чемпіонів

Динамо теж має шанси потрапити до плей-офф єврокубків. Кияни посідають четверте місце у турнірній таблиці.

Для того, щоб продовжити боротьбу у Лізі чемпіонів, київській команді потрібно опинитися на другому місці в групі. Динамо має почергово перемогти Баварію та Бенфіку. Тоді ж Барселоні треба програти два свої матчі – вдома Бенфіці та в гостях Баварії.

Якщо каталонська команда набирає хоча б одне очко в останніх двох матчах, то киянам не допоможуть навіть дві перемоги.