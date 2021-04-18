Динамо перемогло Шахтар та наблизилося до чемпіонства в УПЛ: відео

Шахтар та Динамо 17 квітня зіграли у вирішальному матчі української Прем'єр-ліги сезону 2020/21. "Біло-сині" здобули мінімальну перемогу.

Шахтар – Динамо 0:1

Гол: Де Пена, 34 (пен.)

До слова Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція матчу

На початку гри Соломон в лівому куті штрафного Динамо на замаху обіграв Караваєва, і з гострого кута пробив вище воріт. Динамо відповіло ударом Бєсєдіна, який відбив Трубін. Але перед цим у Артема був офсайд.

На 33-й хвилині Андрієвський завалився в штрафний гірників. Олександру допоміг це зробити Маркос Антоніо. Арбітри довго дивилися відеоповтор і призначили пенальті у ворота "гірників".

Де Пена переграв Трубіна з 11-метрової позначки, хоч і підсковзнувся.

Відео голу Де Пени

На 64-й хвилині гостра атака від Динамо завершилася заблокованим ударом Караваєва і падінням Буяльського в штрафній Шахтаря.

Наприкінці матчу Забарний потрапив в руку Попова у своєму штрафному після заблокованого удару Мораеса. Монзуль не зафіксувала порушення.

Як підсумок, Динамо відірвалося від Шахтаря на 10 балів та наблизилося до чемпіонства УПЛ у сезоні 2020/21. "Гірники" йдуть другими, маючи перевагу від третьої Зорі у 7 балів.

Динамо – Шахтар відеоогляд