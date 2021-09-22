Шахтар у гарячому матчі розгромив Динамо і виграв Суперкубок України: відео

Донецький Шахтар здобув перший трофей з Роберто де Дзербі. "Гірники" 22 вересня розгромили київське Динамо у матчі за Суперкубок України.

Шахтар – Динамо 3:0

Голи: Траоре, 30, 54, Алан Патрік, 61

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Останні три сезони поспіль Суперкубок здобувало Динамо. У попередньому сезоні кияни "забрали" ще й Кубок України та здобули перемогу в чемпіонаті. Шахтар вперше за тривалий час залишився ні з чим.

Зустріч Шахтаря і Динамо у Суперкубку очікували з особливим нетерпінням, адже вперше новий наставник "гірників" Роберто де Дзербі зустрічався з Мірчою Луческу, який очолює Динамо.

Гарячий старт матчу

Уже на 3 хвилині гри на полі спалахнули пристрасті. Після вкидання ауту захисник Шахтаря Ісмаїлі шипами розбив голову партнеру по команді Миколі Матвієнку й ледь не травмував Владислава Супрягу. За своїх земляків заступився "динамівець" Сергій Сидорчук, після чого на поле вибігли тренерські штаби обох команд.



Ісмаїлі розбив голову Матвієнку / Фото shakhtar.com

Перший напівмомент у грі виник вже на 9 хвилині. Воротар Динамо Денис Бойко опинився під пресингом Алана Патріка і ледь не пропустив курйозний гол.

Динамо відповіло гострим моментом у Владислава Супряги на 12 хвилині. Нападник Динамо, який вдруге у сезоні вийшов на поле, у штрафному хитнув оборонця та пробив у ближній кут.

М'яч влучив у стійку, після чого полетів у напрямку дальньої стійки, де був Віктор Циганков. Та "динамівець" дивом не переправив м'яч у ворота суперника.

На 13 хвилині Динамо вдруге у матчі легко пройшло оборону Шахтаря. Томаш Кендзьора прорвався правим флангом і зробив простріл на Віталія Буяльського. Хавбек пробив під поперечину, але Андрій Пятов у красивому стрибку відбив м'яч.

Несподіваний гол Шахтаря

Ближче до середини тайму паливо у гравців Динамо закінчилося й кияни відмовилися від активного пресингу. Шахтар дещо відвів гру від своїх воріт і реалізував другий гострий момент у матчі.

Додо хитро обіграв Миколенка на правому фланзі та навісив у штрафний. Там верхову дуель виграв Ласіна Траоре й головою спрямував м'яч у дальній нижній кут – 1:0!

Відео першого голу Траоре



На 38 хвилині на полі вдруге спалахнули пристрасті. Марлон вирішив вибити м'яч, після чого Карлос Де Пена вкинув аут. Марлос та Алан Патрік атакували гравця Динамо, який впав на газон. Інцидент закінчився гірчичником для Алана Патріка.

Цей момент спровокував жорсткі зіткнення на полі, які здебільшого йшли від футболістів Динамо. На щастя, перший тайм команди завершили у повних складах.

Розгромна перемога Шахтаря

Другий тайм знову розпочався з гостроти біля воріт Динамо. Тарас Степаненко наважився на дальній удар і м'яч рикошетом від Іллі Забарного влучив у стійку. Навряд чи Бойко зумів би врятувати Динамо, якби не стійка.

Уже в наступному моменті біля воріт киян Шахтар зумів відзначитися голом. "Гірники" провели зразкову контратаку: Педрінью елегантним пасом знайшов Ісмаїлі на фланзі, після чого той прострілив на Траоре. Нападник з Буркіна-Фасо відзначився у порожніх воротах.

Відео другого голу Траоре



Через 7 хвилин Динамо вже "горіло"… Майкон поблизу власного штрафного відібрав м'яч у Сидорчука. Після цього Алан Патрік протягнув м'яч майже через все поле та завершив атаку гарматним ударом – 3:0.

Відео голу Алана Патріка



Майже відразу після третього голу Шахтаря обидва тренери почали робити заміни. Швидше за все, наставники просто хотіли поберегти своїх футболістів перед матчами Ліги чемпіонів, а не змінити хід поєдинку.

Обидві команди свідомо догравали поєдинок: Динамо змирилося з поразкою, хоч і зробило декілька спроб забити гол престижу. Водночас Шахтар більше не прагнув атакувати, а просто тримав м'яч.

Для Шахтаря це вже 9 перемога у Суперкубку України. "Гірники" зрівнялися за цим показником з Динамо.