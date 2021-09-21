Шахтар – Динамо: де дивитися онлайн матч за Суперкубок України
Джерело:24 канал
У середу, 22 вересня, відбудеться матч за Суперкубок України, в якому зіграють Шахтар та Динамо. Вболівальники цю зустріч можуть переглянути по телебаченню, а також онлайн.
Шахтар – Динамо: де дивитися
Поєдинок Шахтар – Динамо у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 1". Початок трансляції о 20:55, сам матч розпочнеться о 21:00.
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Матчу Шахтаря з Динамо на телеканалі "Футбол 1" передуватиме програма "Студія LIVE". У ній експерти оцінять шанси команд на перемогу в поєдинку.
Дивитися онлайн матч Шахтар – Динамо можна на платформі Oll.tv, оформивши одну з трьох підписок – "Футбол" (109 гривень на місяць), "xtra sport" (139 гривень на місяць), або ж "xtra sport oll inclusive" (189 гривень на місяць).
- У Суперкубку України команди грали між собою 13 разів. П'ять разів володарями кубка ставали динамівці. На дві перемоги менше у донеччан. Ще п'ять поєдинків в основний час завершувались мировими.
- Востаннє Динамо та Шахтар виходили на одне поле у квітні 2021 року. У тій грі УПЛ кияни мінімально обіграли донецький клуб на виїзді (0:1). Єдиний гол у тому матчі забив Карлос Де Пена.