Шахтар – Динамо: "гірники" розпочали продаж квитків на матч УПЛ

Шахтар оприлюднив умови продажу квитків на матч 25 туру чемпіонату України проти київського Динамо. Цей поєдинок відбудеться 16 квітня у Києві.

Придбати квитки можна лише на офіційних ресурсах донецького клубу.

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Вартість квитків

Standard: 50, 100, 150, 200, 250 та 300 гривень

SkyUp Club: 400 гривень

The Club (снек-меню): 800/1 200 гривень

The Lounge (з пакетом гостинності): 3000 гривень

Sky Box: 5 000 – 8 000 гривень

Продаж квитків на матч Шахтар – Динамо пройде у кілька етапів. Пріоритетне право набуття традиційно у найвідданіших уболівальників "оранжево-чорних".

1-й етап (з 14 лютого). Купити додатково квитки на гру з Динамо можуть власники абонементів сезону-2021/22 (2 додаткові квитки на 1 абонемент).

Також на цьому етапі пріоритетна можливість придбання – передплатники Shakhtar Club. Кожен користувач сервісу отримає доступ до покупки у своєму мобільному додатку (2 квитки на руки).

2-й етап (з 21 лютого). Продаж для вболівальників, що відвідали 3 та більше матчів чемпіонату України у поточному сезоні.

3-й етап (з 23 лютого). Продаж для вболівальників, котрі відвідали хоча б 1 матч чемпіонату України.

4-й етап (з 28 лютого). Продаж для вболівальників, які відвідали хоча б 1 матч Ліги чемпіонів цього сезону.

Інформація про вільний продаж квитків на матч із Динамо буде оприлюднена пізніше.