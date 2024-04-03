Бенефіс Судакова: Шахтар декласував Чорноморець та став перши фіналістом Кубка України – відео

У середу, 3 квітня, відбувся півфінальний матч Кубка України, у якому Шахтар приймав Чорноморець. "Гірники" здобули впевнену перемогу у Львові та стали першими фіналістами.

Шахтар – Чорноморець 4:1

Голи: Сікан, 12, Бондаренко, 44, Судаков, 52, 79 – Штогрін, 18

Команди активно розпочали поєдинок та вже до 20-ї хвилини обмінялись голами. Спершу Сікан замкнув передачі Судакова та відкрив рахунок у матчі 1:0. Перевага на табло "гірників" протрималась рівно 6 хвилин, як Штогрін зрівняв цифри на табло 1:1, пише 24 Канал.

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До перерви команди створили ще декілька небезпечних моментів, але ближчими до до другого голу були господарі поля. Що привело до м'яча наприкінці першого тайму.

Салюк сфолив на Егіналду у штрафному Чорноморця та привіз пенальті у власні ворота. 11-метровий реалізував Бондаренко, хоча Варакута був близьким до того, аби парирувати удар одного із лідерів Шахтаря. Підопічні Пушича вдруге повели у рахунку 2:1.

Емоції "моряків" після свистка на перерву просто зашкалювали. І футболісти, і тренерський штаб гостей мав претензій до роботи арбітра.

Феєрія Судакова

Друга частина зустрічі розпочалась із голу Судакова. Георгій філігранно протягнув м'яч із флангу ближче до центра та пробив прямо у кут володінь суперника. Шахтар збільшив свою перевагу вже до двох голів – 3:1.

Після чого Пушич вдався до ротацій у складі, випустивши на поле "свіжу кров".

На 79-й хвилині Судаков оформив дубль. Траоре запустив Георгія, який знову дуже легко пройшов декількох суперників та більярдним ударом вразив дальній кут воріт Чорноморця – 4:1.

Були у господарів ще моменти, але забити більше не вдалось. "Гірники" із контролем м'яча закінчили кубковий поєдинок.

Шахтар повністю переграв Чорноморець та став першим фіналістом Кубка України-2023/2024. Його суперник визначиться вже 4 квітня, коли Полісся прийме Ворсклу. Початок другого півфіналу о 18:00.

Відео голів матчу Шахтар – Чорноморець