Ісмаїлі зіграє за Шахтар вперше за 8 місяців: стартовий склад на матч з Борацом

У п'ятницю, 5 лютого, футболісти донецького Шахтаря проведуть заключний контрольний спаринг на навчально-тренувальному зборі в Туреччині.

Джерело: 24 канал

Останнім суперником донеччан у новому році став Борац, який посідає п'яте місце в чемпіонаті Боснії та Герцеговини.

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Варто відзначити повернення до складу Ісмаїлі, який через травму хрестоподібних зв'язок пів року перебував у лазареті. Востаннє бразильський захисник грав за Шахтар ще в червні минулого року.

Стартовий склад Шахтаря: Трубін – Додо, Вітао, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко – Коноплянка, Марлос, Патрік, Тайсон – Мораєс.

Запасні: Пятов, Шевченко, Гриценко, Болбат, Кривцов, Хочолава, Бондар, Корнієнко, Сіпріано, Майкон, Антоніо, Судаков, Тете, Соломон, Мудрик, Фернандо, Дентіньо, В'юнник.

Шахтар – Борац: де дивитися

Спаринг стартує о 10:00. Дивитися матч можна тільки на Shakhtar TV (доступний на платформах MEGOGO, OLL.TV, Sweet.tv, Divan.tv) та в клубному додатку Shakhtar Club.

Перед цим "гірники" розписали 4 нічиї (Лех, Лудогорець, Црвена Звезда та Маріуполь), а також здобули одну перемогу (Сілекс) і зазнали однієї поразки (Слован).