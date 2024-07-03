Готується гучний трансфер: Шахтар близький до підписання півзахисника з Бундесліги

Донецький Шахтар уже вийшов із відпустки та готується до початку сезону-2024/2025. Наразі "гірники" ведуть активну трансферну діяльність та шукають підсилення для свого складу.

Повідомляється, що вже найближчим часом чинний чемпіон УПЛ підпише ще одного новачка. Ним стане опорний півзахисник німецького Вольфсбурга Бартол Франьїч.

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Підсилення центру поля

За інформацією хорватського видання, цей трансфер – ініціатива головного тренера Маріно Пушича та спортивного директора Шахтаря Даріо Срни. Очікується, що Франьїч підпише угоду з донеччанами найближчими днями.

Деталі угоди поки не називаються. Проте сам Вольфсбург придбав футболіста влітку 2022 року за 7,5 мільйона євро в загребського Динамо.

. Чинний контракт Бартола Франьїча з "вовками" розрахований до 30 червня 2027 року. Transfermarkt оцінює 24-річного футболіста в 1,8 мільйона євро.

Зазначимо, що заграти у Вольфсбургу хорватський півзахисник не зміг, тому минулу кампанію провів в оренді, де виступав за Дармштадт. У складі "лілій" зіграв 20 матчів у Бундеслізі, в яких віддав 1 асист.

Також на рахунку Бартола Франьїча є в активі 15 поєдинків за Хорватію U-21. Він грав за всі юніорські збірні "картатих", проте за національну команду поки не дебютував.