Шахтар придбає перлину Палмейраса: хто стане першим зимовим новачком "гірників"

Донецький Шахтар повернувся до бразильського вектору у своїй трансферній політиці. Найближчим часом "гірники" можуть оформити перший зимовий трансфер.

Селекціонери донецького Шахтаря давно тримають на радарах одного з найкращих вихованців академії Палмейрас Кевіна. Зовсім скоро бразильський вінгер може змінити клубну прописку.

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За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, Шахтар близький до закриття угоди з Палмейрасом. Нині переговори на завершальному етапі між зацікавленими сторонами.

Раніше Шахтар вже пропонував Палмейрасу 10 мільйонів євро за Кевіна, але тоді бразильці відмовили "гірникам". Наразі невідомо, яку суму запропонував Шахтар "зелено-білим".

Що відомо про Кевіна

Кевін народився 4 січня 2003 року. Він вихованець клубу Деспортіво Бразіл, за який дебютував у 2020 році.

Влітку того ж року перспективний вінгер став гравцем Палмейраса. Здебільшого він грав за молодіжну команду.

За основу "зелено-білих" Кевін провів 11 матчів, у яких забив 1 гол.

У 2023 році брав участь у молодіжному чемпіонаті світу. У складі збірної Бразилії зіграв на турнірі чотири поєдинки.

Портал Transfermarkt оцінює вартість Кевіна у 4 мільйони євро.

Наразі в донецькому Шахтарі грають три бразильських легіонери: захисник Педріньйо, вінгери Невертон та Егіналдо. Свій перший офіційний матч у 2024 році "гірники" зіграють 15 лютого проти Марселя в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи.