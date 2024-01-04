Селекционеры донецкого Шахтера давно держат на радарах одного из лучших воспитанников академии Палмейрас Кевина. Совсем скоро бразильский вингер может сменить клубную прописку.

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По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Шахтер близок к закрытию соглашения с Палмейрасом. В настоящее время переговоры на заключительном этапе между заинтересованными сторонами.

Ранее Шахтер уже предлагал Палмейрасу 10 миллионов евро за Кевина, но тогда бразильцы отказали "горнякам". Пока неизвестно, какую сумму предложил Шахтер "зелено-белым".

Что известно о Кевине

Кевин родился 4 января 2003 года. Он воспитанник клуба Деспортиво Бразил, за который дебютировал в 2020 году.

Летом того же года перспективный вингер стал игроком Палмейраса. В большинстве своем он играл за молодежную команду.

За основу "зелено-белых" Кевин провел 11 матчей, в которых забил 1 гол.

В 2023 участвовал в молодежном чемпионате мира. В составе сборной Бразилии сыграл на турнире четыре поединка.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кевина в 4 миллиона евро.

Справка. Сейчас в донецком Шахтере играют три бразильских легионера: защитник Педриньо, вингеры Невертон и Эгиналдо. Свой первый официальный матч в 2024 году "горняки" сыграют 15 февраля против Марселя в рамках 1/16 финала Лиги Европы.