Мій гол – результат роботи всієї команди, – Сікан розкрив секрет тріумфу над Барселоною

Данило Сікан продовжує штампувати голи у груповому раунді Ліги чемпіонів-2023/2024. Нападник Шахтаря приніс історичну перемогу "гірникам" у "домашньому" матчі над Барселоною.

На 40-й хвилині Данило Сікан виграв верхову боротьбу у центрбека Барселони та після передачі з флангу від Георгія Гочолеішвілі перевів м'яч у ворота Марка-Андре тер Штегена. Гол форварда Шахтаря став першим та єдиний у зустрічі Ліги чемпіонів. "Гірники" мінімально здолала "блаугранас" у Гамбурзі 1:0 після поразки у Каталонії 2:1.

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Сікан: Ми старалися і показали справжній характер Шахтаря

Сікан забив третій м'яч у чотирьох матчах групового раунду ЛЧ-2023/2024. Після фінального свистка Данило прокоментував свій гол у ворота іспанського гранда.

Форварда відзначив гру своїх партнерів по команді під час цієї гольової атаки Шахтаря.

Дуже щасливий перемогти. Ми старалися і показали справжній характер Шахтаря. Мій гол – результат роботи всієї команди, Судаков дуже гарно віддав на Гочолеішвілі, Георгій – на мене, а мені лишалося завершити ідеальну комбінацію,

– заявив Сікан.

Данило розкрив головне завдання на цей поєдинок, яке поставив перед командою Маріно Пушич на матч проти Барселони. Головною вимогою тренера Шахтаря була перемога, яку у підсумку "кроти" й здобули.

Нападник донецького клубу оцінив суперника та порівняв гру Барселони із попередньою зустріччю у Каталонії.

"У першому матчі ми програли з невеликим рахунком. Розібрали помилки, дотрималися дисципліни на полі та відігралися за результат минулого матчу. Рахунок міг бути більшим, що заважало реалізації? Тільки воротар. Розуміємо, що в Лізі чемпіонів команди дають грати, але найважче в кінці забити м’яч", – відповів автор єдиного голу у матчі.

На останок Сікан заспокоїв уболівальників Шахтаря, які занепокоєні заміною нападника через ушкодження. Нагадаємо, що Данила змінили на 62-й хвилині зустрічі на Кевіна Келсі через проблеми з плечем.

Після поєдинку форвард "кротів" заявив, що не слід хвилюватись. Він добре почувається.

. У поточному сезоні Сікан провів вже у футболці Шахтаря 17 матчів, у яких забив 5 голів та віддав 3 асисти.