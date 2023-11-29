Мої футболісти роблять більше, ніж я від них вимагаю, – Пушич про перемогу над Антверпеном в ЛЧ

Донецький Шахтар здобув свою третю перемогу у груповому раунді Ліги чемпіонів-2023/2024. 28 листопада "гірники" вдруге обіграти бельгійський Антверпен.

Єдиний гол у матчі на 12-й хвилині після передачі зі штрафного від Олександра Зубкова забив центрбек Шахтаря Микола Матвієнко. До кінця поєдинку обидва колективи ще мали 100-відсоткові моменти, але більше не забивали. "Кроти" мінімально обіграли Антверпен.

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Пушич: Ми чудово виступили, я дуже задоволений

Після матчу своїми емоціями від гри поділився головний тренер Шахтаря Маріно Пушич. Наставник "гірників" порівняв поєдинки в УПЛ та Лізі чемпіонів, де його команда виступає перед заповненими трибунами.

"По-перше, маю сказати, що ми грали дуже добре в нашому чемпіонаті, але не забили голи після хороших моментів, тому й отримали нічию в останній зустрічі. І навіть у матчі перед цим ми демонстрували дуже гарний футбол. Я маю це зазначити, бо якщо ви вважаєте, що нічия – це недостатньо хороший результат, то це не так, ми виступили чудово. Велика різниця в емоціях, порожньому стадіоні, за таких умов нелегко грати не тільки нашим футболістам, а й іншим клубам".

А потім ти виступаєш у Лізі чемпіонів на цьому стадіоні з великою кількістю людей – а майже всі квитки були розкуплені, ми отримали велику підтримку від наших уболівальників, – і це дає нам трішки іншу енергію. Це не причина нічиєї тоді або перемоги зараз, але є різниця в емоціях і мотивації. Хочу ще раз повторити, що останні дві гри в чемпіонаті, можливо, були найкращими на цей час, та, як ви бачите, футбол – це емоції, і люди думають, що якщо одного разу зіграти внічию, то це погано. Я не погоджуюся з цим, ці матчі були неймовірними. Але це інша справа, – заявив Пушич.

Особлива увага була приділена голкіперу "кротів" Дмитру Різнику, який показує відмінну гру у ворота донецького клубу. Пушич приємно вражений грою свого воротаря та його моральною стійкістю. Коуч Шахтаря запевнив, що пишається Різником в усіх аспектах: тому, як він працює, концентрується та переживає втрату.

Пушич дав свою професійну оцінку грі, як відбулась 28 листопада у Гамбурзі.

Передусім ми дуже пишаємося нашим першим важливим досягненням – тим, що залишимося у європейських змаганнях після зимової перерви. І в нас ще може бути можливість залишитися на найвищому рівні у Європі – у Лізі чемпіонів. Ми чудово виступили, я дуже задоволений. Це була важка гра, це матч Ліги чемпіонів, де ти маєш грати проти дуже сильних суперників, гарно організованих та високоякісних. Але, повторюся, мої футболісти роблять більше, ніж я від них вимагаю, – не тільки для мене як тренера, але й для клубу. І це дуже важливо: дисципліна, організація. Як я вже казав, вони хочуть грати згідно з моїми настановами, а я хочу змагатися з усіма, і вони це показують. Я дуже щасливий тренер з цими хлопцями,

– розповів тренер Шахтаря.

Відзначимо, що перемога над Антверпеном принесла Шахтарю три бали та допомогла зрівнятись за очками із Порту, яке у 5-му турі програло на виїзді Барселоні (2:1). В обох клубів по 9 очок. Однак "гірники" залишаються третіми за рахунок гірших додаткових показників у протистоянні з португальським клубом.

Натомість у лідера групи "Н" Барселони 12 пунктів. Антверпен не набрав за 5 поєдинків жодного балу.

Свій останній матч групового раунду ЛЧ Шахтар проведе 13 грудня на виїзді проти Порту. Це буде ключова гра, яка визначить, хто із клубів пройде у плей-оф Ліги чемпіонів, а хто понизиться у плей-оф Ліги Європи.