Пушич реанімував "гірників": Шахтар не дав Антверпену взяти реванш у Лізі чемпіонів – відео голу

Матч між Шахтарем та Антверпеном став одним із двох, який розпочав 5-й тур групового раунду Ліги чемпіонів-2023/2024. "Гірники" здобули свою другу перемогу над бельгійським суперником.

Шахтар – Антверпен 1:0

Гол: Матвієнко, 12

Перша гра між цими клубами закінчилась вольовою перемогою "гірників" 2:3, які по ходу поєдинку відігрувались із рахунку 2:0 на користь Антверпена. Обидві команди дуже обережно розпочали поєдинок, повідомляє 24 Канал.

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Шахтар взяв м'яч під контроль. Перший удар у матчі був від "гірників", коли Невертон взяв на себе відповідальність та пробив з-за меж штрафного повз володіння Антверпена.

"Кроти" класно діяли на випередження, що не дозволяло бельгійцям довго контролювати м'яч.

Вже на 13-й хвилині господарі заробили право на стандарт із флангу. Зубков віддав ідеальну передачу на ближню стійку, де пас головою замкнув центрбек Матвієнко, який відкрив рахунок у матчі 1:0.

Відео голу Матвієнка

Після забитого голу "гірники" віддали ініціативу супернику. Декілька небезпек було біля володінь Різника, який дуже холоднокровно грав біля власних воріт. Однак проходи Антверпена виглядали дуже гостро.

Наприкінці першого тайму "кроти" знову на правах номінальних господарів поля у Гамбурзі перехопили ініціативу. Знову Невертон перевірив пильність Бюте, який кінчиками пальців потягнувся до м'яча після удару 18-річного бразильця.

Судаков міг подвоювати перевагу Шахтаря. Георгій першим був на добиванні, але головою пробив вище бельгійських воріт.

Вже через декілька хвилин все той же Судаков знову завдав удару по воротах суперника, але із другого разу півзахиснику теж не вдалось бодай влучити у каркас володінь гостей. М'яч знову просвистів над поперечиною.

Дуже гарний початок та кінець першого тайму видали підопічні Маріно Пушича, які пішли на перерву із мінімальною перевагою у рахунку 1:0.

Поперечина зіграла за суперника "кротів"

У другому таймі команди продовжили по черзі створювати гостроту біля обох воріт. Азарові пробивав із лінії штрафного майданчик гостей, але поцілив у поперечину.

Вже через декілька хвилин вже капітан Шахтаря Степаненко загрожував воротам суперника, але вдруге за короткий час бельгійців врятував каркас воріт.

Футболісти Антверпена сповідували гру у короткий пас та чекали на контратаку на ворота Різника.

Бельгійський клуб забрав м'яч під свій контроль, адже гостям потрібно було відігруватись у рахунку. Але гравці Антверпена ніяк не могли пробитись крізь насичену оборону "гірників".

Степаненко собою заблокував дальній удар Вермерена.

Вже у компенсований до матчу час Судаков пробив у міліметрах від стійки воріт суперника, який вже у наступній атаці дуже гостро відповів.

Шахтар здобув другу перемогу над Антверпеном у розіграші групового раунду Ліги чемпіонів-2023/2024. Команда Пушича набрала 9 балів та вже гарантувала собі третю сходинку у групі "Н" та бодай єврокубкову весну у Лізі Європи.

Антверпен після 5-ти турів має у своєму активі 0 набраних очок.

Інше протистояння групи "Н" Барселона – Порту розпочнеться теж 28 листопад о 22:00. В обох колективів перед очною грою по 9 пунктів.