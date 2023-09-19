Молодь показала не найкращий приклад: Порту знищив Шахтар на старті Юнацької ліги УЄФА – відео

Український колектив не зміг нічого протиставити своєму супернику. Старт юних "гірників" на євроарені видався дуже складним.

Шахтар U-19 – Порту U-19 1:4

Голи: Пушкарьов, 90+3 – Родріго Мора, 7, 32, Жорже Мейрелеш, 38, Джало, 54

Шахтар U-19 та Порту U-19 провели зустріч в рамках 1-го туру Юнацької ліги УЄФА, з якої переможцями впевнено вийшли "дракони". "Помаранчево-чорні" ледь-ледь забили гол престижу, пише 24 Канал.

Варте уваги Шахтар ніколи не обігрував Порту: прикра статистика зустрічей напередодні бою в Лізі чемпіонів

Перший млинець нанівець

Донецький колектив, котрий є постійним учасником Юнацької ліги УЄФА зустрівся із маститим Порту, який вигравав престижний молодіжний турнір у 2019-му році. До того ж "дракони" надзвичайно впевнено йдуть у юнацькій португальській першості, оскільки здобули 5 перемог у 5 матчах (різниця м'ячів – 16:2), але й "гірники" в молодіжній лізі України також демонструють хороші результати – 6 тріумфі у 7 матчах (одна поразка, а різниця м'ячів 15:4). Тепер колективам судилось помірятись силами на євроарені та захистити честь своїх національних чемпіонатів.

Порту в цьому виглядав набагато переконливіше, оскільки португальця відразу ж взяли ініціативу у свої ноги. Діло в тому, що "дракони" уже на 7-ій хвилині зустрічі відкрили рахунок. Спершу голкіпер Шахтаря Владислав Кравець виконав неймовірний сейв, проте за 30 секунд його нівелював Родріго Мора, який замкнув прострільну передачу. Юні португальці не мали бажання зупинятись, тому продовжували активно атакувати, що принесло їм у першому таймі ще два голи, один із яких був з пенальті.

"Дракони" розпочали другий тайм так, ніби перерви не було, оскільки прагнули ще відзначатись у ворота суперника. За 9 хвилин після відновлення гри Порту перетворив рахунок у розгромний (4:0), що вгамувало апетити "драконів". Шахтар, у свою чергу, намагався хоч чимось відповісти супернику, що вдалося зробити тільки під завісу зустрічі, коли відзначився Олег Пушкарьов, що поставило крапку в зустрічі.

Відеоогляд матчу:

Таким чином, європейський дебют Олексія Бєліка на чолі юнацького колективу Шахтаря не вдався, оскільки "гірники" поступились із розгромним рахунком 1:4 (у паралельній зустрічі зійдуться Барселона та Антверпен). Наступний матч юних "кротів" на євроарені відбудеться 4-го жовтня, а саме проти Антверпену. Нагадаємо, що основні склади Шахтаря та Порту зіграють свій поєдинок в ЛЧ 19-го вересня (о 22:00) на стадіоні у Гамбурзі, котрий стане домашньою ареною для "помаранчево-чорних".