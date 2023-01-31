Інформацію про пошкодження будівлі опублікував головний тренер збірної України з шахів Олександр Сулипа. Він же і виклав фотографії пошкодженої будівлі у твіттері. На них видно вибиті вікна в будинку.

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"Сьогодні російські терористи обстріляли Херсонський шаховий клуб в Україні, архітектурну пам'ятку. Політика поза спортом?", – написав Олександр Сулипа.

В дописі Олександр Сулипа використав тег FIDE – міжнародної організації шахів. Її очолює росіянин Аркадій Дворкович. Він колишній помічник російського диктатора Путіна та навіть був заступником голови російського уряду.

Пошкоджена будівля шахово-шашкового клубу в Херсоні / фото Олександра Сулипи

Внаслідок обстрілу в будівлі повибивало вікна / фото Олександра Сулипи

Будівля шахово-шашкового клубу в Херсоні розміщена на вулиці Соборній, 18. Цей особняк свого часу належав віцеконсулу італійського посольства у Росії Анжело Анатре. Той в 1905 році після закінчення служби вирішив залишитися в Херсоні, де і збудував собі будинок.