Шахов забив переможний гол за АЕК

ПАС Яніна 27 листопада приймав АЕК у рамках чемпіонату Греції. Євген Шахов відзначився голом у складі гостей та приніс перемогу..

Українець приніс перемогу

Євген Шахов розпочав матч на лаві для запасних та вийшов на футбольне поле аж на 79-й хвилині поєдинку. Відпочивати пішов Петрос Менталос.

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Однак і цього часу вистачило українському футболісту, щоб відзначитись голом. На 90-й хвилині Шахов своїм результативним ударом вивів АЕК вперед та вирвав для команди важливу перемогу – 1:2.

Для Шахова це взяття воріт суперника стало першим за 9 матчів у сезоні-2021/2022.

Після звитяги АЕК із 23 очками посідає друге місце у таблиці чемпіонату Греції. Клуб українця після 11 турів поступається лідеру Олімпіакосу лише трьома пунктами.

Кар'єра Шахова у АЕКу