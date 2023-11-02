Зіграв на руку пропагандистам: український шахіст радо потиснув руку росіянину – фото моменту

Поки ЗСУ виборюють для України свободу та виганяють ворога, наші спортсмени приносять нові перемоги для країни на своєму фронті. Щоправда, далеко не усі українські атлети поводяться правильно із представниками окупанта.

До гарного прикладу можна віднести фехтувальницю Ольгу Харлан, яка своєю відмовою тиснути руку росіянці Анні Смірновій на ЧС-2023, спричинила справжній фурор. Однак не усі українські спортсмени так патріотично висловлюють свою позицію під час змагань.

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Росія використає це у своїх цілях

Цього разу мова йде про українського шахіста Юрія Кузубова, який змагається на турнірі Grand Swiss 2023 у Швейцарії.

Окрім українців участь у цих змаганнях беруть представники ворожої Росії, які виступають під прапором ФІДЕ. Але це не забирає той факт, що вони захищають честь рідної країни, яка 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабну війну в Україні. І жодного твердження про "спорт внє палітікі" і бути не може.

У сьомому турі Кузубову випало зіграти проти російського шахіста Владіслава Артем'єва. Перед та після партії українець люб'язно потиснув руку супернику.



Українець Кузубов потиснув руку росіянину / Кадр із відео

Відзначимо, що Кузубов таки переміг, але його вітання із росіянином повністю перекрили цей тріумфальний результат. Цей момент вже рознесли російські ЗМІ, які почнуть використовувати вчинок українського гросмейстера для своєї пропаганди.

. Після 6-ти турів наша Анна Музичук є лідеркою у Grand Swiss 2023, не програвши жодної партії. По двоє найкращих шахістів та шахісток змагань у 2024-му році зможуть виступити на Турнірі претендентів.

Цікаво, що ще влітку Федерація шахів України рекомендувала наших шахістам уникати рукостискань із представниками ворожих країн. Однак Кузубов не дослухався до цих порад.

Нагадаємо, що Кузубов потрапив у список із 236 спортсменів, яким дозволили виїхати на змагання за кордон, але які не повернулись в Україну у запланований термін після закінчення турнірів. Український шахіст продовжує бути за кордоном.