Сезон Першої та Другої ліги достроково закінчений, – Павелко

Футбольний сезон-2021/2022 в усіх лігах України достроково закінчений. Команди зіграли лише одне коло.

Футболу у цьому сезоні більше не буде

Війна поставила на паузу увесь український спорт, виключенням не став футбольний сезон. Президент УАФ Андрій Павелко розповів, що вслід за УПЛ свій сезон достроково закінчений у Першій та Другій лігах.

До теми Чемпіонат України з футболу достроково закінчений

За словами очільника Асоціації, воєнний час в Україні продовжили ще на місяць, а після його закінчення не було б вже часу зіграти друге коло чемпіонатів. Тому усі клуби одностайно проголосували за дострокове закінчення.

"Рішення одноголосне, одностайне [про дострокове завершення сезону УПЛ]. Я вважаю, що клуби прийняли своє рішення, яке буде затверджене Виконкомом УАФ. Воно є на часі, бо продовжений термін воєнного стану. А після завершення воєнного стану уже не було б часу для продовження цього чемпіонату. Ми приймемо це рішення, коли до нас прийде протокол. Таке ж рішення буде в ПФЛ, про завершення чемпіонатів у Першій та Другій лізі", – сказав Павелко.

Наразі невідомо, чи буде підвищення клубів у лігах.

Раніше журналіст Ігор Бурбас розповів, що наприкінці травня буде відомо, хто перейде в УПЛ. Натомість жоден із клубів УПЛ не понизиться у класі.

Начебто від України у єврокубки на наступний сезон буде подано 5 заявок – Шахтар, Динамо, Дніпро-1, Зоря та Ворскла. Якраз у такій послідовності клуби закінчили першу частину сезону.

На момент зупинки харківський Металіст очолював таблицю Першої ліги, а у Другій лідирували львівські Карпати.