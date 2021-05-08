Севілья може стати на шляху Реала у перегонах за "золотом" Ла Ліги: прогноз на топ-матч

Мадридський Реал 9 травня вдома прийматиме Севілью у рамках 35 туру Ла Ліги. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому протистоянні.

Перед матчем Реал – Севілья

Реал та Севілья ведуть боротьбу за чемпіонство. Швидше за все цей матч дасть зрозуміти, чи готова команда Хулена Лопетегі продовжувати триматись у гонці лідерів.

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У попередньому турі вони несподівано вдома поступились Атлетіку з Більбао 0:1. Футболісти з Мадрида ж впевнено на власному полі переграли Осасуну 2:0. Між двома клубами різниця у таблиці складає лише 4 очка. А в чемпіонських перегонах до лідера ближчий Реал – відставання у 2 пункти. Севілья поступається 6 очками.

У Ла Лізі команди зустрічались 183 рази, тут істотна перевага на стороні Реала – 82 перемоги. У 45 зустрічах звитягу святкувала Севілья Ще 26 поєдинків завершувались мировими.

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Топовий матч 35 туру Ла Ліги Реал – Севілья відбудеться 9 травня о 22:00.

Букмекери віддають перемогу одному з лідерів сезону Реалу – 2,03. Але перевага мадридців не надто великою. Звитяга Севільї оцінена у 3,80. Нічия у цій зустрічі теж можлива – 3,60.

Швидше за все обидві команди зможуть відзначитись у матчі – 1,81. А от з яким рахунком завершиться зустріч? 1:0? Експерти впевнені, що саме такі цифри на табло можна буде побачити після фінального свистка. Мінімальна перемога Реала – 7,30. На такий же рахунок, але вже на користь гостей зустрічі – 10,60.

Першими рахунок у протистоянні відкриють господарі з Мадрида – 1,68. Ймовірно, що у матчі Реал відзначиться одним або двома голами – 2,20 та 2,79 відповідно.

Для мадридського клубу другий тайм буде більш щедрим на голи, ніж перший – 2,37. А от для його суперника все буде навпаки – 2,10.