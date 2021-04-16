Севілья може прийняти матчі Євро-2020

Уже 9 міст Європи офіційно підтвердили, що влітку 2021 року приймуть матчі Євро-2020 з глядачами. Досі відповідь не дали Мюнхен, Глазго та Більбао. Останні ризикують втратити право прийняти матчі чемпіонату Європи.
"Рамон Санчес Пісхуан" прийме Євро-2020
Севілья може замінити Більбао як місто, в якому будуть відбуватися частина матчів Євро-2020. Ймовірно, поєдинки відбудуться на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан".
Це важливо Квитки на Євро-2020 можна повернути до 22 квітня
Федерація футболу Іспанії (RFEF) візьме до уваги, що баскський уряд не хоче, щоб поєдинки Євро-2020 проходили в Більбао через встановлені санітарні умови.
Глава організації Луїс Рубіалес почав пошуки альтернативного варіанту, щоб зберегти за Іспанією право проводити матчі турніру. Тому замість стадіону "Сан-Мамес" у Більбао розглядається арену в Севільї.
Усі міста мають до 16 квітня підтвердити, що приймуть матчі Євро-2020. Уже 19 квітня УЄФА офіційно оголосить господарів Євро-2020 та повідомить інформацію про доступ глядачів.
У Федерації футболу Іспанії впевнені, що УЄФА погодиться перенести матчі з Більбао в Севілью.
В Іспанії мають відбутися чотири матчі Євро-2020:
- Іспанія – Швеція (14 червня);
- Іспанія – Польща (19 червня);
- Словаччина – Іспанія (23 червня);
- Один матч 1/8 фіналу турніру (27 червня).