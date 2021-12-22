Барселона у більшості не дотиснула Севілью у матчі з голом ексгравця Металіста: відеоогляд

Севілья 21 грудня приймала Барселону у рамках 4-го туру Ла Ліги. Команди зіграли внічию.

Севілья – Барселона 1:1

Голи: Гомес, 32 – Араухо, 45

Адресатом розкішної передачі від Альби став де Йонг, який головою пробивав під поперечину. Удар не був сильним, тому голкіпер впевнено забрав його до рук.

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На 23-й хвилині м'яч побував у сітці воріт гостей. Міг отримав передачу з власної частини поля та легко реалізував вихід віч-на-віч з воротарем. Але суддя не зарахував взяття воріт через явний офсайд у нападника.

Дембеле відповів ударом з-за меж штрафного. Воротар парирував постріл, але не зміг зафіксувати слизький м'яч у руках. Сильна злива ускладнювала життя воротарям обох команд.

На 32-й хвилині Севілья таки першою розмочили нулі на табло. Команда дотепно розіграла кутовий. Гомес відкрився під простріл зі стандарту та пробив прямо у дальній кут – 1:0. Такого розіграшу точно не очікували побачити футболісти Барселони. Севілья забила гол у футзальному стилі.

Наприкінці першого тайму гості зрівняли рахунок. Вдруге у матчі кутовий привів до гола. Араухо найкраще зіграв на другому поверсі після подачі зі стандарту, зіграв на випередження та забив перший гол Барселони у цій грі – 1:1.

Перша 45-хвилинка завершилась мировою.

"Сухий" тайм

У другому таймі господарі грали у меншості. На 64-й хвилині Кунде отримав пряму червону картку. Захисник Севільї зіштовхнувся з Альбою, що дуже не сподобалось гравцю домашньої команди. Він з усієї сили зарядив м'яч в обличчя Альби.

Дембеле намагався поцілити у дальній кут, але м'яч пролетів поблизу стійки.

Наприкінці матчу дві вбивчі нагоди змарнували гості. Гаві відгукнувся на передачу у воротарському майданчику та головою пробив повз ворота. А Дембеле з дальньої відстані поцілив у стійку.

Севілья та Барселона розписали мирову 1:1.

Севілья не змогла скористатись втратою очок Реала. Команда Хулена Лопетегі з 38 очками йде другою, поступаючись лідеру Ла Ліги п'ятьма балами.

Барселона з 28 пунктами зберегла за собою 7 місце.

Севілья – Барселона: відеоогляд матчу