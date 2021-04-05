Севілья мінімально обіграла лідера Ла Ліги Атлетіко: відео

Севілья 4 квітня у рамках 29 туру іспанської Ла Ліги зіграла проти лідера сезону Атлетіко. "Матрацники" несподівано поступились на виїзді.

Севілья – Атлетіко 1:0

Гол: Акунья, 70

Нереалізований пенальті: Окампос, 8 (Севілья)

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Матч обіцяв бути видовищним, але команди засушили гру та забили лише одного разу. Вже на старті зустрічі Ракитича збили у штрафному Атлетіко. Арбітр вказав на пенальті, яке взявся пробивати Окампос. Але голкіпер вгадав напрямок удару та парирував постріл.

Більше загрози створювали футболісти Севільї, але Облак зловив кураж у першому таймі. На перерву футболісти пішли за нульового рахунку на табло.

Падіння лідера

Після відпочинку перший справді небезпечний момент Атлетіко створив після удару Суареса, але воротар команди Хулена Лопетегі впорався з пострілом.

У середині тайму класна атака вдалась господарям. Навас віддав передачу з флангу у штрафний, адресатом якої став Акунья, який ударом головою забив гол у кут воріт, воротар навіть не встиг зреагувати на удар – 1:0.

Декілька моментів створили гості, але відігратись не вдалось. Севілья мінімально перемогла Атлетіко. Лідер іспанської Ла Ліги у цій грі був сам не схожий на себе.

Після поєдинку Атлетіко продовжує лідирувати у сезоні, але тепер їх перевага стала мінімальною. Мадридський Реал поступається "матрацникам" лише 3 очками. Севілья йде 4-ю, у їх активі 58 пунктів.

Севілья – Атлетіко відеоогляд