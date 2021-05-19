Сестри Музичук виступлять на Кубку світу ФІДЕ в Сочі

У російському Сочі відбудеться Кубок світу ФІДЕ. Участь у турнірі візьмуть відразу п'ятеро представниць України.
Хто виступить на Кубку світу
Офіційний сайт ФІДЕ опублікував список учасників Кубка світу. Україну представлять 5 шахісток.
До слова Український шаховий клуб прикро вибув з чемпіонату Європи
На турнірі зіграють:
- Марія Музичук
- Анна Музичук;
- Ганна Ушеніна
- Юлія Осьмак;
- Інна Гапоненко.
Зауважимо, що Марія Музичук у 2015 році стала чемпіонкою світу у Сочі. У фіналі українка перемогла росіянку Наталю Погоніну.
У 2018 році Музичук дійшла до півфіналу чемпіонату світу в російському Ханти-Мансійську. Вона програла російській українці Катерині Лагно.
Натомість Анна Музичук у 2014 та 2018 роках на чемпіонатах світу у Росії зупинялася у чвертьфіналах. У 2017 році Анна програла у фіналі чемпіонату світу у Тегерані.