Сестри Музичук виступлять на Кубку світу ФІДЕ в Сочі

У російському Сочі відбудеться Кубок світу ФІДЕ. Участь у турнірі візьмуть відразу п'ятеро представниць України.

Хто виступить на Кубку світу

Офіційний сайт ФІДЕ опублікував список учасників Кубка світу. Україну представлять 5 шахісток.

До слова Український шаховий клуб прикро вибув з чемпіонату Європи

На турнірі зіграють:

Марія Музичук

Анна Музичук;

Ганна Ушеніна

Юлія Осьмак;

Інна Гапоненко.

Кубок світу триватиме з 10 липня до 3 серпня. Всього у змаганнях візьмуть участь 103 шахістки.

Зауважимо, що Марія Музичук у 2015 році стала чемпіонкою світу у Сочі. У фіналі українка перемогла росіянку Наталю Погоніну.

У 2018 році Музичук дійшла до півфіналу чемпіонату світу в російському Ханти-Мансійську. Вона програла російській українці Катерині Лагно.

Натомість Анна Музичук у 2014 та 2018 роках на чемпіонатах світу у Росії зупинялася у чвертьфіналах. У 2017 році Анна програла у фіналі чемпіонату світу у Тегерані.