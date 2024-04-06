Фантастичний трилер з хепі-ендом: сестри Кіченок вийшли у фінал турніру в США – відео

У суботу, 6 квітня, відбувся перший півфінал турніру серії WTA 500 у Чарльстоні в парному розряді. Українки Надія та Людмила Кіченок зустрічалися з першими сіяними американкою Ніколь Меліхар й австралійкою Елен Перес.

Ніколь Меліхар / Елен Перес – Людмила Кіченок / Надія Кіченок 1:2 (6:7, 7:6, 11:13)

Цей поєдинок став справжньою прикрасою турніру. Він тривав 2 години 15 хвилин та мав неймовірну драматургію, пише 24 Канал.

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Надія та Людмила Кіченок вперше грають разом у парі з серпня 2023 року. Це був їх третій поєдинок на турнірі й беззаперечно найвидовищніший – у півфіналі українкам довелось зіграти два тай-брейки та супертайбрейк.

У першому сеті наші землячки здійснили неймовірний камбек, поступаючись в рахунку 2:5. У дев'ятому геймі сестри відіграли 4 сетболи та згодом здобули перемогу в тай-брейку (7:4).

Друга партія пройшла також у рівній боротьбі, де тенісистки взяли кожен гейм на своїй подачі, тож усе також вирішувалося на тай-брейку, який цього разу закінчився на користь американо-австралійського дуету (7:2)

Тому тріумфатор зустрічі визначався на супертайбрейку. У ньому була справжня боротьба, де суперниці жодного разу не змогли піти у відрив на більше, ніж 2 очки. На щастя, у вирішальний момент українки змогли зібратися та відігралися з 6:8 та здобули перемогу з рахунком 13:11.

Протягом поєдинку сестри Кіченок зробили 1 ейс при 6 подвійних помилках, реалізували 1 з 3 брейк-поінтів та виграли 11 з 12 геймів на своїй подачі.

Дивіться відеоогляд матчу Ніколь Меліхар / Елен Перес – Людмила Кіченок / Надія Кіченок

. Українки зіграють свій восьмий спільний фінал на рівні WTA, де боротимуться за п’ятий титул. Це буде їх перший фінал турніру рівня WTA 500 на ґрунті.

Зазначимо, що у вирішальному матчі Людмила та Надія Кіченок зіграють з переможницями протистояння Ешлін Крюгер / Слоан Стівенс та Ері Хозумі / Макото Ніномієй.