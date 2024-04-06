Николь Мелихар / Элен Перес – Людмила Киченок / Надежда Киченок 1:2 (6:7, 7:6, 11:13)

Этот поединок стал настоящим украшением турнира. Он длился 2 часа 15 минут и имел невероятную драматургию, пишет 24 Канал.

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Надежда и Людмила Киченок впервые играют вместе в паре с августа 2023 года. Это был их третий поединок на турнире и безусловно самый зрелищный – в полуфинале украинкам пришлось сыграть два тай-брейка и супертайбрейк.

В первом сете наши землячки совершили невероятный камбэк, уступая в счете 2:5. В девятом гейме сестры отыграли 4 сетбола и впоследствии одержали победу в тай-брейке (7:4).

Вторая партия прошла также в равной борьбе, где теннисистки взяли каждый гейм на своей подаче, поэтому все также решалось на тай-брейке, который на этот раз закончился в пользу американо-австралийского дуэта (7:2)

Поэтому триумфатор встречи определялся на супертайбрейке. В нем была настоящая борьба, где соперницы ни разу не смогли уйти в отрыв на более, чем 2 очка. К счастью, в решающий момент украинки смогли собраться и отыгрались с 6:8 и одержали победу со счетом 13:11.

В течение поединка сестры Киченок сделали 1 эйс при 6 двойных ошибках, реализовали 1 из 3 брейк-поинтов и выиграли 11 из 12 геймов на своей подаче.

Смотрите видеообзор матча Николь Мелихар / Элен Перес – Людмила Киченок / Надежда Киченок

Важно. Украинки сыграют свой восьмой совместный финал на уровне WTA, где будут бороться за пятый титул. Это будет их первый финал турнира уровня WTA 500 на грунте.

Отметим, что в решающем матче Людмила и Надежда Киченок сыграют с победительницами противостояния Эшлин Крюгер / Слоан Стивенс и Эри Хозуми / Макото Ниномией.