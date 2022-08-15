Сестри Алексіїви вибороли для України 7-ме "золото" на чемпіонаті Європи з артистичного плавання

У столиці Італії триває чемпіонат Європи з водних видів спорту. Національна команда здобула чергове "золото" на турнірі.

Черговий тріумф українок

Українські синхроністки Марина та Владислава Алексіїви стали чемпіонками Європи в технічній програмі серед жіночих дуетів. Для України це 7-ме "золото" на ЧЄ, повідомляє 24 канал.

Читайте також Фєдіна виборола для України історичне "золото" чемпіонату Європи з артистичного плавання

Змагання в технічному дуеті проходили без кваліфікації, тож у фіналі взяли участь 19 пар. Українки перевершили свій минулий показник на чемпіонаті світу (91.8617), отримавши за свій виступ у Римі 92.8538 бала.

Цього було достатньо, аби посісти першу сходинку п'єдесталу.

Як і в довільній програмі, друге місце посіли австрійки Анна-Марія та Ейріні-Маріна Александрі, а "бронзу" здобули італійки Лінда Черруті та Констанца Ферро.

Призерки у технічному дуеті

1. Марина Алексіїва / Владислава Алексіїва (Україна) 92.8538

2.Анна-Марія Александрі / Ейріні-Маріна Александрі (Австрія) 91.9852

3. Лінда Черруті / Констанца Ферро (Італія) 90.3577

Усі медалі України на ЧЄ з водних видів спорту

Зазначимо, що усі нагороди України на турнірі – найвищого ґатунку.

Переможці турніру: